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Киевлянин выдавал себя за женщину, чтобы сбежать в Румынию

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 12:22
Киевлянин выдавал себя за женщину, чтобы сбежать в Румынию
фото ГПСУ

На границе задержали жителя Киева в женской одежде, пытавшегося незаконно пересечь границу с Румынией.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" житель столицы. Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены.

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Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу разоблачила такой замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж и парик, который он надел на себя.

Детали: Как выяснилось, таким образом гражданин Украины пытался избежать мобилизации в армию.

Теперь горе-уклоняющемуся придется отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщение в полицию, а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

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Еще 11 уклоняющихся задержали пограничники Могилев-Подольского в Винницкой области. Украинцы прибыли из разных регионов Украины и планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр.

 

Все нарушители были задержаны в административном порядке. Их также передадут в полицию для дальнейших правовых решений.

Напомним: Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать пределы страны.

Исключения делаются, для тех мужчин, которые имеют троих детей в возрасте до 18 лет, тех, кто не годен к военной службе и имеет соответствующие документы военно-врачебной комиссии и тех, кто забитится о лицах с инвалидностью.

Темы: Пограничная службаграница
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