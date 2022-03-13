Оборону Києва посилюють, аби "несподівано" зустріти російських загарбників

Українські бійці укріплюють оборонні споруди навколо Києва, зокрема на південних підступах до столиці.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю Сухопутних військ ЗС України

Деталі: Командувач Сухопутних військ – командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський продовжує перевіряти готовність позицій захисників столиці до зустрічі з ворогом.

На південному напрямку передмістя столиці підрозділи сил оборони продовжують облаштовувати фортифікаційні та інженерні споруди "для можливості гідно та несподівано зустріти російського окупанта".

Командири підрозділів обговорили з командувачем оборони Києва можливі варіанти посилення в обладнанні позицій, щоб бути готовим до ймовірних дій російських окупантів.

Пряма мова Сирського: "Незважаючи на усі свої невдачі в атакувальних діях, російсько-окупаційні війська не припинять спроб взяти столицю в облогу. Ми цього їм не дозволимо зробити. Тут кожен російський танк зустріне свій український джевелін".

Цьому передувало: 13 березня КМДА запевнила, що у столиці сформували 2-тижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян, які залишились у місті на випадок можливої блокади.