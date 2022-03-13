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Оборону Киева усиливают, чтобы "неожиданно" встретить российских захватчиков

Елена РощинаВоскресенье, 13 марта 2022, 12:45
Оборону Киева усиливают, чтобы неожиданно встретить российских захватчиков
Фото Сухопутных войск ВСУ

Украинские бойцы укрепляют оборонительные сооружения вокруг Киева, в том числе на южных подступах к столице.

Источник: служба по связям с общественностью Сухопутных войск ВС Украины

Детали: Командующий Сухопутными войсками – командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский продолжает проверять готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом.

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На южном направлении пригорода столицы подразделения сил обороны продолжают обустраивать фортификационные и инженерные сооружения "для возможности достойно и неожиданно встретить российского оккупанта".

Командиры подразделений обсудили с командующим обороной Киева возможные варианты усиления в оборудовании позиций, чтобы быть готовым к возможным действиям российских оккупантов.

Прямая речь Сырского: "Несмотря на все свои неудачи в атакующих действиях, российско-оккупационные войска не прекратят попыток осаждать столицу. Мы этого им не позволим сделать. Здесь каждый российский танк встретит свой украинский джавелин".

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Этому предшествовало: 13 марта КГГА заверила, что в столице сформировали 2-недельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян, оставшихся в городе на случай возможной блокады.

Темы: Киеввойна
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