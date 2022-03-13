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Зеленський: Гуманітарний вантаж у двох годинах від Маріуполя

Роман ПетренкоНеділя, 13 березня 2022, 13:51

Вантаж з гуманітарною допомогою знаходиться у 80 кілометрах від Маріуполя, але росіяни не дають його доставити, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Вже майже 125 тисяч людей ми вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами. Сьогодні ключове завдання – Маріуполь, наш гуманітарний вантаж, наша колона у двох годинах від Маріуполя, всього лише 80 кілометрів.

Ми робимо усе, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників Православної церкви, вони супроводжують цей вантаж – їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам.

Усі дипломатичні зусилля – щоб вантаж дійшов, подивимося, чи здатні в Москві почути.

Усім українцям зараз важко, але ми переможемо, і це 100%".

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Теми: ЗеленськийМаріупольгуманітаркавійна
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