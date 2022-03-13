Зеленский: Гуманитарный груз в двух часах от Мариуполя

Груз с гуманитарной помощью находится в 80 километрах от Мариуполя, но россияне не дают его доставить, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в видео-обращении

Прямая речь Зеленского: "Уже около 125 тысяч человек мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами. Сегодня ключевая задача – Мариуполь, наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя, всего 80 километров.

Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление кафиров, которые блокируют даже священников Православной церкви, они сопровождают этот груз – пищу, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам.

Все дипломатические усилия – чтобы груз пришел, посмотрим, способны ли в Москве услышать.

Всем украинцам сейчас тяжело, но мы победим, и это 100%".