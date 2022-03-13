Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Гуманитарный груз в двух часах от Мариуполя

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 марта 2022, 13:51

Груз с гуманитарной помощью находится в 80 километрах от Мариуполя, но россияне не дают его доставить, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в видео-обращении

Прямая речь Зеленского: "Уже около 125 тысяч человек мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами. Сегодня ключевая задача – Мариуполь, наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя, всего 80 километров.

Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление кафиров, которые блокируют даже священников Православной церкви, они сопровождают этот груз – пищу, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам.

Все дипломатические усилия – чтобы груз пришел, посмотрим, способны ли в Москве услышать.

Всем украинцам сейчас тяжело, но мы победим, и это 100%".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЗеленскийМариупольгуманитаркавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома

Отказ от НАТО и освобождение захваченных территорий: СМИ раскрыли детали мирного соглашения с РФ

видеоЗеленский предложил американцам создать новый союз

США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN

Украина стала частью энергетической системы Евросоюза

Все новости...
Зеленский
Путин не против встречи с Зеленским – росСМИ со ссылкой на МИД Турции
Горсовет Мелитополя называет и.о мэра от оккупантов государственной изменницей
Зеленский наградил военных: среди них - первая женщина Герой Украины, удостоенная посмертно
Последние новости
22:07
В среду ПВО Украины уничтожила 10 воздушных целей врага
21:54
видео"Азов" показал видео охоты на танки РФ в Мариуполе
21:52
Leroy Merlin, которая работает в РФ, отключила украинских сотрудников от корпсвязи
21:46
Пропавший в Каховке журналист нуждается в неотложной медпомощи – жена
21:45
ООН фиксирует более 726 погибших мирных жителей из-за войны в Украине
21:44
видеоБайден назвал Путина военным преступником
21:43
Киевские школьники вернутся к обучению в ближайшее время – КГГА
21:42
Правительство расширило перечень товаров критического импорта
21:27
Польша презентовала НАТО проект миротворческой миссии в Украине - США против
21:27
Никаких летучих мышей-бандеровцев и химоружия: СБУ опровергает очередной бред россиян
Все новости...