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Зеленский: Гуманитарный груз в двух часах от Мариуполя

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 марта 2022, 12:51
Зеленский: Гуманитарный груз в двух часах от Мариуполя

Груз с гуманитарной помощью находится в 80 километрах от Мариуполя, но россияне не дают его доставить, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в видео-обращении

Прямая речь Зеленского: "Уже около 125 тысяч человек мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами. Сегодня ключевая задача – Мариуполь, наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя, всего 80 километров.

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Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление кафиров, которые блокируют даже священников Православной церкви, они сопровождают этот груз – пищу, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам.

Все дипломатические усилия – чтобы груз пришел, посмотрим, способны ли в Москве услышать.

Всем украинцам сейчас тяжело, но мы победим, и это 100%".

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Темы: ЗеленскийМариупольгуманитаркавойна
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