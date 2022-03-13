Путінський режим готує провокації та теракти в РФ, щоб дискредитувати українців - центр при РНБО

Російські спецслужби планують спецоперацію з дискредитації українців, які проживають у Російській Федерації.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram

Деталі: За даними ЦПД, для консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби РФ планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, що проживають у Росії.

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А саме, в рамках спецоперації планується: