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Путінський режим готує провокації та теракти в РФ, щоб дискредитувати українців - центр при РНБО

Валентина РоманенкоНеділя, 13 березня 2022, 14:09

Російські спецслужби планують спецоперацію з дискредитації українців, які проживають у Російській Федерації.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram

Деталі: За даними ЦПД, для консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби РФ планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, що проживають у Росії.

А саме, в рамках спецоперації планується:

  • поширення закликів до українців, що живуть в РФ, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму Путіна. До проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами Росії.
  • надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного "українського" забарвлення.
  • реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які "організовуватимуться" етнічними українцями.
  • посилення пропагандистських заходів з метою роз’яснення громадянам РФ безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців.

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Теми: війнаРосіяпропаганда
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