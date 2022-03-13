Путинский режим готовит провокации и теракты в РФ, чтобы подставить украинцев – центр при СНБО

Российские спецслужбы планируют спецоперацию по дискредитации украинцев, проживающих в Российской Федерации.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram

Детали: По данным ЦПД, для консолидации российского общества вокруг поддержки войны с Украиной спецслужбы РФ планируют проведение операции, направленной на дискредитацию проживающих в России украинцев.

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В частности, в рамках спецоперации планируется: