Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путинский режим готовит провокации и теракты в РФ, чтобы подставить украинцев – центр при СНБО

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 13:09
Путинский режим готовит провокации и теракты в РФ, чтобы подставить украинцев – центр при СНБО

Российские спецслужбы планируют спецоперацию по дискредитации украинцев, проживающих в Российской Федерации.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram

Детали: По данным ЦПД, для консолидации российского общества вокруг поддержки войны с Украиной спецслужбы РФ планируют проведение операции, направленной на дискредитацию проживающих в России украинцев.

Реклама:

В частности, в рамках спецоперации планируется:

  • распространение призывов к украинцам, живущим в РФ, по возглавлению протестного движения по свержению режима Путина. К провозглашению призывов будут привлекаться лидеры общественного мнения с якобы проукраинской позицией, которые находятся за пределами России.
  • предоставление протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этнической "украинской" окраски.
  • реализация серии провокаций насильственного (террористического) характера, которые будут "организовываться" этническими украинцами.
  • усиление пропагандистских мер с целью разъяснения гражданам РФ безальтернативности войны с Украиной и необходимости уничтожения украинцев.

Темы: войнаРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: