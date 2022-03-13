Індія переносить посольство зі Львова до Польщі

Індія вирішила перемістити своє посольство в Україні зі Львова до Польщі через триваючу російську агресію.

Про це йдеться у заяві МЗС Індії, пише "Європейська правда".

"У зв’язку зі стрімким погіршенням безпекової ситуації в Україні, включаючи атаки у західних частинах країни, було прийнято рішення про тимчасове переміщення посольства Індії в Польщу. Ситуація буде оцінюватися з огляду на подальший розвиток подій", - йдеться у заяві.

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Влада Індії вирішила перенести посольство з Києва до Львова 1 березня.

Раніше цього місяця український уряд заявив, що допоміг евакуювати близько 20 000 індійських студентів із районів, які були атаковані російськими військами після вторгнення, але деякі все ще залишаються в пастці.

Західні ЗМІ також повідомляли, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав президента Росії Владіміра Путіна провести прямі переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

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Раніше повідомлялося, що Туреччина переміщає своє посольство з Києва до Чернівців.

У Києві наразі залишається посол Польщі Бартош Цихоцький, вважаючи, що його від’їзд зараз означав би удар по моральному духу українців.

Посол Британії Мелінда Сіммонс 7 березня залишила Україну.