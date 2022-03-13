Индия переносит посольство из Львова в Польшу
Индия решила переместить свое посольство в Украине из Львова в Польшу из-за продолжающейся российской агрессии.
Об этом говорится в заявлении МИД Индии, пишет "Европейская правда".
"В связи со стремительным ухудшением ситуации безопасности в Украине, включая атаки в западных частях страны, было принято решение о временном перемещении посольства Индии в Польшу. Ситуация будет оцениваться с учетом дальнейшего развития событий", - говорится в заявлении.
Власти Индии решили перенести посольство из Киева во Львов 1 марта.
Ранее в этом месяце украинское правительство заявило, что помогло эвакуировать около 20 000 индийских студентов из районов, которые были атакованы российскими войсками после вторжения, но некоторые все еще остаются в ловушке.
Западные СМИ также сообщали, что премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента России Владимира Путина провести прямые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что Турция перемещает свое посольство из Киева в Черновцы.
В Киеве остается посол Польши Бартош Цихоцкий, считая, что его отъезд сейчас означал бы удар по моральному духу украинцев.
Посол Британии Мелинда Симмонс 7 марта покинула Украину.