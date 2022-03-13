Російські окупанти вдарили з артилерії по психоневрологічному інтернату у Пущі-Водиці
Неділя, 13 березня 2022, 14:41
Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату.
Джерело: КМДА у Telegram
Деталі: На щастя, на момент обстрілу підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця.
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Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.
Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.
Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.
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