Російські окупанти вдарили з артилерії по психоневрологічному інтернату у Пущі-Водиці

Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: На щастя, на момент обстрілу підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця.

Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.