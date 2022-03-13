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Російські окупанти вдарили з артилерії по психоневрологічному інтернату у Пущі-Водиці

Валентина РоманенкоНеділя, 13 березня 2022, 14:41
Російські окупанти вдарили з артилерії по психоневрологічному інтернату у Пущі-Водиці

Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: На щастя, на момент обстрілу підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця.

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Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.

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Теми: Київвійна
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