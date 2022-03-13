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Россияне ударили из артиллерии по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 14:41
Россияне ударили из артиллерии по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: К счастью, на момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место.

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Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.

В результате взрывной волны частичным разрушениям подвергся и жилой корпус учреждения.

Сейчас на месте обстрела работают специалисты.

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Темы: Киеввойна
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