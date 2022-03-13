Россияне ударили из артиллерии по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице
Воскресенье, 13 марта 2022, 15:41
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату.
Источник: КГГА в Telegram
Детали: К счастью, на момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место.
Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.
В результате взрывной волны частичным разрушениям подвергся и жилой корпус учреждения.
Сейчас на месте обстрела работают специалисты.