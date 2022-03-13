У Зеленського розповіли, про які нові санкції Україна просить Євросоюз

Заступник голови офісу президента України Ігор Жовква вважає, що ЄС має невідкладно запровадити сильніші санкції, пропозиції щодо яких Україна вже комунікувала.

Про це він заявив у інтерв’ю 1+1.

Жовква наполягає, що ЄС не повинен чекати для запровадження додаткових санкцій.

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"Коли президент Макрон після Версальського саміту говорив (що вони) ще більші санкції готові ввести, якщо ситуація погіршиться, то наше запитання до нього: а скільки ще треба життів громадян України віддати, дітей України, щоб були ці санкції?... Скільки ще має протривати війна, щоб ЄС використав свій санкційний потенціал на повну потужність?", - пояснив Ігор Жовква.

Заступник глави ОПУ також перерахував санкційні позиції, на запровадженні яких наполягає Україна.

Це, зокрема, повноцінне відключення Росії від SWIFT, а не лише для списку з семи підсанкційних банків. "(Мають бути відключені) всі основні банки, в тому числі "Сбербанк", "Газпромбанк" і решта", - пояснив він.

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Ще одна пропозиція України - закриття портів усіх держав-членів ЄС на прийом суден з російськими товарами.

"(Також Україна пропонує) замороження і конфіскацію російських рахунків в твердій валюті в європейських банках. Чому я кажу про європейські банки? Бо інші держави доволі активно впроваджують санкції, тому ми спрямовуємо наші зусилля саме на ЄС", - пояснив він.

Ще одна ідея - ненадання віз громадянам РФ і навіть відкликання чинних на рівн всього ЄС, а не окремих країн

"Ми про це говоримо на щоденній основі з керівництвом ЄС. Але знову ж таки, на жаль, процес прийняття рішень є доволі повільним", - зауважив він.

Як повідомлялося, Німеччина до кінця року відмовиться від нафти та вугілля з РФ.

Також відбувається "полювання" за майном олігархів – зокрема, в Італії арештували яхту вартістю 530 млн євро.