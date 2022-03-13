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У Зеленського розповіли, про які нові санкції Україна просить Євросоюз

Неділя, 13 березня 2022, 14:48

Заступник голови офісу президента України Ігор Жовква вважає, що ЄС має невідкладно запровадити сильніші санкції, пропозиції щодо яких Україна вже комунікувала.

Про це він заявив у інтерв’ю 1+1.

Жовква наполягає, що ЄС не повинен чекати для запровадження додаткових санкцій.

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"Коли президент Макрон після Версальського саміту говорив (що вони) ще більші санкції готові ввести, якщо ситуація погіршиться, то наше запитання до нього: а скільки ще треба життів громадян України віддати, дітей України, щоб були ці санкції?... Скільки ще має протривати війна, щоб ЄС використав свій санкційний потенціал на повну потужність?", - пояснив Ігор Жовква.

Заступник глави ОПУ також перерахував санкційні позиції, на запровадженні яких наполягає Україна.

Це, зокрема, повноцінне відключення Росії від SWIFT, а не лише для списку з семи підсанкційних банків. "(Мають бути відключені) всі основні банки, в тому числі "Сбербанк", "Газпромбанк" і решта", - пояснив він.

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Ще одна пропозиція України - закриття портів усіх держав-членів ЄС на прийом суден з російськими товарами.

"(Також Україна пропонує) замороження і конфіскацію російських рахунків в твердій валюті в європейських банках. Чому я кажу про європейські банки? Бо інші держави доволі активно впроваджують санкції, тому ми спрямовуємо наші зусилля саме на ЄС", - пояснив він.

Ще одна ідея - ненадання віз громадянам РФ і навіть відкликання чинних на рівн всього ЄС, а не окремих країн

"Ми про це говоримо на щоденній основі з керівництвом ЄС. Але знову ж таки, на жаль, процес прийняття рішень є доволі повільним", - зауважив він.

Як повідомлялося, Німеччина до кінця року відмовиться від нафти та вугілля з РФ.

Також відбувається "полювання" за майном олігархів – зокрема, в Італії арештували яхту вартістю 530 млн євро.

Теми: Зеленський
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