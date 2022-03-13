У Зеленского рассказали, о каких новых санкциях Украина просит Евросоюз

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что ЕС должен безотлагательно ввести более сильные санкции, предложения по которым Украина уже коммуницировала.

Об этом он заявил в интервью 1+1.

Жовква настаивает, что ЕС не должен ждать чего-то для введения дополнительных санкций.

"Когда президент Макрон после Версальского саммита говорил (о готовности) ввести еще большие санкции, если ситуация ухудшится, то наш вопрос к нему: а сколько еще нужно жизням граждан Украины отдать, детей Украины, чтобы были эти санкции? Сколько должна ли продлиться война, чтобы ЕС использовал свой санкционный потенциал на полную мощь?", - пояснил Игорь Жовква.

Замглавы ОПУ также перечислил санкционные позиции, на введении которых настаивает Украина.

Это, в частности, полноценное отключение России от SWIFT, а не только для списка из семи подсанкционных банков. "(Должны быть отключены) все основные банки, в том числе "Сбербанк", "Газпромбанк" и все остальные", - пояснил он.

Еще одно предложение Украины – закрытие портов всех государств-членов ЕС на прием судов с российскими товарами.

"(Также Украина предлагает) заморозку и конфискацию российских счетов в жесткой валюте в европейских банках. Почему я говорю о европейских банках? Потому что другие государства достаточно активно внедряют санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно в ЕС", - пояснил он.

Еще одна идея – невыдача виз гражданам РФ и даже отзыв действующих виз на уровне всего ЕС, а не отдельных стран.

Мы об этом говорим на ежедневной основе с руководством ЕС. Но опять же, к сожалению, процесс принятия решений довольно медленный", - отметил он.

Как сообщалось, Германия до конца года откажется от нефти и угля из РФ.