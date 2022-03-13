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У Зеленского рассказали, о каких новых санкциях Украина просит Евросоюз

Воскресенье, 13 марта 2022, 15:48

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что ЕС должен безотлагательно ввести более сильные санкции, предложения по которым Украина уже коммуницировала.

Об этом он заявил в интервью 1+1.

Жовква настаивает, что ЕС не должен ждать чего-то для введения дополнительных санкций.

"Когда президент Макрон после Версальского саммита говорил (о готовности) ввести еще большие санкции, если ситуация ухудшится, то наш вопрос к нему: а сколько еще нужно жизням граждан Украины отдать, детей Украины, чтобы были эти санкции? Сколько должна ли продлиться война, чтобы ЕС использовал свой санкционный потенциал на полную мощь?", - пояснил Игорь Жовква.

Замглавы ОПУ также перечислил санкционные позиции, на введении которых настаивает Украина.

Это, в частности, полноценное отключение России от SWIFT, а не только для списка из семи подсанкционных банков. "(Должны быть отключены) все основные банки, в том числе "Сбербанк", "Газпромбанк" и все остальные", - пояснил он.

Еще одно предложение Украины – закрытие портов всех государств-членов ЕС на прием судов с российскими товарами.

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"(Также Украина предлагает) заморозку и конфискацию российских счетов в жесткой валюте в европейских банках. Почему я говорю о европейских банках? Потому что другие государства достаточно активно внедряют санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно в ЕС", - пояснил он.

Еще одна идея – невыдача виз гражданам РФ и даже отзыв действующих виз на уровне всего ЕС, а не отдельных стран.

Мы об этом говорим на ежедневной основе с руководством ЕС. Но опять же, к сожалению, процесс принятия решений довольно медленный", - отметил он.

Как сообщалось, Германия до конца года откажется от нефти и угля из РФ.

Темы: Зеленский
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