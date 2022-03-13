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Росіяни видають українських захисників за диверсантів. СБУ просить не вестися на "вкиди"

Роман ПетренкоНеділя, 13 березня 2022, 15:54

Наразі росіяни вигадали новий "вкид" - в інфопростір повідомляють імена, прізвища та номера автівок правоохоронців, яких називають "диверсантами та зрадниками", повідомляє Служба безпеки.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тож все частіше діють підступними методами.

Зокрема, зафіксовано випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати. Часто такі "вкиди" спрямовані проти співробітників силових структур та військових.

Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України".

Деталі: СБУ закликає громадян уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною.

Також українців просять повідомляти інформацію про ДРГ не в соцмережах, а одразу правоохоронцям.

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Теми: СБУпропагандавійнаРосія
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