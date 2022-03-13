Россияне выдают украинских защитников за диверсантов. СБУ просит не вестись на "вбросы"

Сейчас россияне придумали новый "вброс" - в инфопространство сообщают имена, фамилии и номера машин правоохранителей, которых называют "диверсантами и предателями", сообщает Служба безопасности.

Источник: СБУ

Дословно: "Российские оккупанты не могут победить украинских военных в бою, поэтому все чаще действуют коварными методами.

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В частности, зафиксированы случаи, когда в информационное поле специально вбрасываются данные о якобы предателях и диверсантах, публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать. Часто такие "вбросы" направлены против сотрудников силовых структур и военных.

Цель очевидна – посеять раздор и спровоцировать стычки и стрельбу между защитниками Украины".

Детали: СБУ призывает граждан внимательно относиться к распространению непроверенной информации, особенно, когда она анонимна.

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Также украинцев просят сообщать информацию о ДРГ не в соцсетях, а сразу правоохранителям.