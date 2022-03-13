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Служба безпеки затримала низку інформаторів, які давали окупантам розвідку про ЗСУ

Денис КарловськийНеділя, 13 березня 2022, 15:30
Служба безпеки затримала низку інформаторів, які давали окупантам розвідку про ЗСУ
Фото ілюстративне: пресслужба СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали в кількох містах України інформаторів, які повідомляли російських окупантів щодо переміщення українських військ та зведення оборонних споруд.

Джерело: пресслужба Служби безпеки

Дослівно: "Робота Служби безпеки з виявлення ворожих агентів і диверсантів триває цілодобово. За минулу добу (12 березня) було затримано кілька інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію. 

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Усі ці зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ".

Деталі: На Харківщині викрили інформатора росіян, який збирав дані про дислокацію та маршрути переміщення підрозділів Збройних Сил. Крім того, він передавав координати для нанесення ракетних ударів окупантами по об’єктах інфраструктури.

СБУ також затримало подружжя, яке співпрацювало з російськими спецслужбами. Чоловік був коригувальником вогню, а жінка поширювала в соцмережах пропаганду "русского міра".

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В Одесі правоохоронці затримали інформатора окупантів, який збирав інформацію про захисні-оборонні споруди, зведені силами самооборони в області. Він особисто об’їздив околиці Одеси й Чорноморська, порахувавши чисельність військових на блокпостах та оборонних спорудах.

У Сєвєродонецьку на Луганщині затримали місцеву мешканку, яка коригувала вогонь окупантів по місту. Колаборантка раніше контактувала з бойовиком так званої "ЛНР". Вона виходила на вулиці міста та прислуховувалась до розмов містян, після чого повідомляла ворожим військам зібрану інформацію.

Теми: СБУРосіявійнаколаборація
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