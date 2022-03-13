Служба безопасности задержала ряд информаторов, дававших оккупантам разведку об ВСУ

Сотрудники Службы безопасности задержали в нескольких городах Украины информаторов, которые информировали российских оккупантов о перемещении украинских войск и возведении оборонных сооружений.

Источник: пресс-служба Службы безопасности

Дословно: "Работа Службы безопасности по выявлению вражеских агентов и диверсантов продолжается круглосуточно. За минувшие сутки (12 марта) было задержано несколько информаторов, собиравших для оккупантов разведывательную информацию.

Все эти предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ".

Детали: В Харьковской области разоблачили информатора россиян, который собирал данные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных Сил. Кроме того, он передавал координаты для нанесения ракетных ударов оккупантам по объектам инфраструктуры.

СБУ также задержали супругов, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Муж был корректировщиком огня, а жена распространяла в соцсетях пропаганду "русского мира" и приызывала подчиниться русским оккупантам.

В Одессе правоохранители задержали информатора захватчиков, собиравшего информацию о защитно-оборонительных сооружениях, возведенных силами самообороны в области. Он лично объездил окрестности Одессы и Черноморска, посчитав численность военных на блокпостах и ​​оборонных сооружениях.

В Северодонецке в Луганской области задержали местную жительницу, которая корректировала огонь оккупантов по городу. Коллаборантка раньше контактировала с боевиком так называемой "ЛНР". Она выходила на улицы города и прислушивалась к разговорам горожан, после чего сообщала вражеским войскам собранную информацию.