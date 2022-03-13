Туреччина домовляється з РФ про евакуацію своїх громадян з Маріуполя

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що звернувся до глави МЗС Росії з проханням про евакуацію турків, які перебувають у мечеті в Маріуполі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство Reuters.

Міністерство закордонних справ України заявило в суботу, що російські війська обстріляли мечеть султана Сулеймана, де сховалися понад 80 дорослих та дітей, у тому числі турки.

Чавушоглу сказав, що мечеть не пошкоджено, і що на турків чекали автобуси для евакуації. Він сказав, що контакт з людьми не може бути встановлений через бої в цьому районі.

"Під час моєї телефонної розмови з паном Лавровим я… попросив його надати підтримку в евакуації наших громадян із Маріуполя", — сказав Чавушоглу.

Він додав, що Туреччина поділилася з Росією інформацією про своїх громадян, які застрягли у районах, куди увійшли російські війська.

"Протягом кількох днів ми відправляємо туди наші автобуси, але через те, що у місті продовжуються зіткнення, автобуси не можуть в'їхати", — сказав він, виступаючи на пресконференції в Анталії.

Посольство України в Анкарі повідомило у п'ятницю, що у мечеті сховалися 86 турків, з них 34 дитини. Туреччина не прокоментувала кількість турків, які там перебувають.

Чавушоглу повідомив, що на цей момент з України евакуйовано 14480 громадян Туреччини.

Раніше стало відомо, що Туреччина перемістила своє посольство з Києва до Чернівців з міркувань безпеки.