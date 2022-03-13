Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина домовляється з РФ про евакуацію своїх громадян з Маріуполя

"Європейська правда"Неділя, 13 березня 2022, 16:48

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що звернувся до глави МЗС Росії з проханням про евакуацію турків, які перебувають у мечеті в Маріуполі.

Про це,  як повідомляє "Європейська правда", пише агентство Reuters.

Міністерство закордонних справ України заявило в суботу, що російські війська обстріляли мечеть султана Сулеймана, де сховалися понад 80 дорослих та дітей, у тому числі турки. 

Чавушоглу сказав, що мечеть не пошкоджено, і що на турків чекали автобуси для евакуації. Він сказав, що контакт з людьми  не може бути встановлений через бої в цьому районі.

"Під час моєї телефонної розмови з паном Лавровим я… попросив його надати підтримку в евакуації наших громадян із Маріуполя", — сказав Чавушоглу. 

Він додав, що Туреччина поділилася з Росією інформацією про своїх громадян, які застрягли у районах, куди увійшли російські війська.

"Протягом кількох днів ми відправляємо туди наші автобуси, але через те, що у місті продовжуються зіткнення, автобуси не можуть в'їхати", — сказав він, виступаючи на пресконференції в Анталії.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Посольство України в Анкарі повідомило у п'ятницю, що у мечеті сховалися 86 турків, з них 34 дитини. Туреччина не прокоментувала кількість турків, які там перебувають.

Чавушоглу повідомив, що на цей момент з України евакуйовано 14480 громадян Туреччини.

Раніше стало відомо, що Туреччина перемістила своє посольство з Києва до Чернівців з міркувань безпеки.

Теми: Туреччина
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоРосіяни ракетами влучили у телевежу в Вінниці

Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси

Росіяни намагались захопити ще одну АЕС, але їх відкинули – Енергоатом

300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського

США висміяли санкції РФ: вдячні за цю "нагороду", але у списку не той Байден

Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

Усі новини...
Туреччина
Путін не проти зустрічі із Зеленським – росЗМІ з посиланням на МЗС Туреччини
Ердоган зустрівся з Джемілєвим
Ердоган: Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, війни не було б
Останні новини
12:25
Глибинне імпортозаміщення: АвтоВАЗ підвищив ціни на Lada вдруге за місяць
12:23
ОПУ на заяви РФ по нейтралітету: “Модель може бути лише “українською”
12:22
відеоРосіяни викрали мера Скадовська та його заступника. Люди вийшли на мітинг
12:20
Україна як Швеція – у Кремлі розповіли про можливі компроміси з Києвом
12:00
Евакуаційні поїзди відправляються з Києва і під час комендантської години
11:58
фото Російські окупанти вбили рятувальника на Київщині
11:56
аудіоСБУ про справи окупанта: "Х*ево. Отправляют на передок. А проехать невозможно – обстреливают"
11:52
Роговцева, Балаян, Іллєнко: українські діячі кіно закликають бойкотувати російське мистецтво
11:51
Абрамович напередодні санкцій переписав свої активи на бізнес-партнера
11:42
фотоАвтобус із біженцями потрапив у ДТП на Хмельниччині – 7 загиблих
Усі новини...