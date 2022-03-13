Турция договаривается с РФ об эвакуации своих граждан из Мариуполя

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что обратился к главе МИД России с просьбой об эвакуации турок, находящихся в мечети в Мариуполе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Украины заявило в субботу, что российские войска обстреляли мечеть султана Сулеймана, где скрылось более 80 взрослых и детей, в том числе турки.

Чавушоглу сказал, что мечеть не повреждена, и что турок ждали автобусы для эвакуации. Он сказал, что контакт с людьми не может быть установлен из-за боев в этом районе.

"Во время моего телефонного разговора с господином Лавровым я попросил его оказать поддержку в эвакуации наших граждан из Мариуполя", - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Турция поделилась с Россией информацией о своих гражданах, застрявших в районах, куда вошли российские войска.

"В течение нескольких дней мы отправляем туда наши автобусы, но из-за того, что в городе продолжаются столкновения, автобусы не могут въехать", — сказал он, выступая на пресс-конференции в Анталии.

Посольство Украины в Анкаре сообщило в пятницу, что в мечети скрылись 86 турок, из них 34 ребенка. Турция не прокомментировала количество находящихся там турок.

Чавушоглу сообщил, что в настоящее время из Украины эвакуированы 14480 граждан Турции.

Ранее стало известно, что Турция переместила свое посольство из Киева в Черновцы из соображений безопасности.