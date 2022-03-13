Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция договаривается с РФ об эвакуации своих граждан из Мариуполя

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 16:48

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что обратился к главе МИД России с просьбой об эвакуации турок, находящихся в мечети в Мариуполе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Украины заявило в субботу, что российские войска обстреляли мечеть султана Сулеймана, где скрылось более 80 взрослых и детей, в том числе турки.

Чавушоглу сказал, что мечеть не повреждена, и что турок ждали автобусы для эвакуации. Он сказал, что контакт с людьми не может быть установлен из-за боев в этом районе.

"Во время моего телефонного разговора с господином Лавровым я попросил его оказать поддержку в эвакуации наших граждан из Мариуполя", - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Турция поделилась с Россией информацией о своих гражданах, застрявших в районах, куда вошли российские войска.

"В течение нескольких дней мы отправляем туда наши автобусы, но из-за того, что в городе продолжаются столкновения, автобусы не могут въехать", — сказал он, выступая на пресс-конференции в Анталии.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Посольство Украины в Анкаре сообщило в пятницу, что в мечети скрылись 86 турок, из них 34 ребенка. Турция не прокомментировала количество находящихся там турок.

Чавушоглу сообщил, что в настоящее время из Украины эвакуированы 14480 граждан Турции.

Ранее стало известно, что Турция переместила свое посольство из Киева в Черновцы из соображений безопасности.

Темы: Турция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк

Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

НАТО обеспечит поставку в Украину комплексов ПВО

Все новости...
Турция
Путин не против встречи с Зеленским – росСМИ со ссылкой на МИД Турции
Эрдоган встретился с Джемилевым
Эрдоган: Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, войны бы не было
Последние новости
09:18
Крупнейшие нефтесервисные компании начали выходить из РФ
08:55
карта 19 марта будут эвакуировать жителей Бучи
08:48
Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк
08:37
Германия отправила Украине средства гражданской защиты и противопожарное оборудование
08:32
фотоНа Харьковщине из-под завалов и на пожарах спасли 4 человека
08:08
Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы
07:58
Великобритания обвинила РФ в использовании переговоров для перегруппировки войск
07:52
В Луганской области согласовали гуманитарный коридор, ждут "тишины" с 9 утра
07:19
Генштаб: Не исключено, что РФ объявит тотальную мобилизацию для затяжной войны
07:09
В Луганской области за сутки уничтожили 54 здания, убили 4-х и ранили 10 человек
Все новости...