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У Маріуполі росіяни вбили 2187 громадян – міська рада

Альона Мазуренко Неділя, 13 березня 2022, 16:02
У Маріуполі росіяни вбили 2187 громадян – міська рада
Братські могили у Маріуполі, ФОТО: ЄВГЕНІЙ МАЛОЛЄТКА

Міська рада повідомила, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.

Джерело: Маріупольська міськрада 

Пряма мова: "За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь...

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На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ".

Деталі: У міськраді повідомляють, що окупанти цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

У владі відзначають, що з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті і закликають закрити небо або надати системи ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У місті гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації. 

Теми: МаріупольвійнаРосіяокупація
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