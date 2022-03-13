У Маріуполі росіяни вбили 2187 громадян – міська рада

Міська рада повідомила, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.

Джерело: Маріупольська міськрада

Пряма мова: "За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь...

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На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ".

Деталі: У міськраді повідомляють, що окупанти цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

У владі відзначають, що з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті і закликають закрити небо або надати системи ППО.

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