У Маріуполі росіяни вбили 2187 громадян – міська рада
Неділя, 13 березня 2022, 17:02
Міська рада повідомила, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.
Джерело: Маріупольська міськрада
Пряма мова: "За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь...
На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ".
Деталі: У міськраді повідомляють, що окупанти цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.
У владі відзначають, що з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті і закликають закрити небо або надати системи ППО.
Передісторія:
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- У місті гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації.