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В Мариуполе россияне убили 2187 граждан – городской совет

Алена МазуренкоВоскресенье, 13 марта 2022, 16:02
В Мариуполе россияне убили 2187 граждан – городской совет
Братские могилы в Мариуполе, ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЛОЛЕТКА

Городской совет сообщил, что в Мариуполе в результате российских авианалетов погибли 2187 горожан.

Источник: Мариупольский горсовет

Прямая речь: "За 24 часа минимум 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь...

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На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ".

Детали: В горсовете сообщают, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

Во власти отмечают, что с неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе, и призывают закрыть небо или предоставить системы ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В городе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гуммпомощь и не допускают эвакуации.

Темы: МариупольвойнаРосcияоккупация
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