Учасниця Олімпіади поміняла біатлонну рушницю на автомат і пішла захищати Україну

Іменита українська біатлоністка Анастасія Меркушина доєдналася до лав прикордонників, які разом із іншими силами боронять нашу країну від російського окупанта.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Сьогодні багато відомих і публічних осіб залишили свою звичну діяльність і стали на захист Вітчизни.

До строю прикордонників стала іменита біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів та участь у двох Олімпіадах.

На світових теренах в її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка".