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Учасниця Олімпіади поміняла біатлонну рушницю на автомат і пішла захищати Україну

Валентина РоманенкоНеділя, 13 березня 2022, 17:13
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Іменита українська біатлоністка Анастасія Меркушина доєдналася до лав прикордонників, які разом із іншими силами боронять нашу країну від російського окупанта.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно:  "Сьогодні багато відомих і публічних осіб залишили свою звичну діяльність і стали на захист Вітчизни.

До строю прикордонників стала іменита біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів та участь у двох Олімпіадах.

На світових теренах в її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка".

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Теми: війнаПрикордонна служба
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