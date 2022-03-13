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Участница Олимпиады сменила биатлонное ружье на автомат и пошла защищать Украину

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 16:13
Участница Олимпиады сменила биатлонное ружье на автомат и пошла защищать Украину
скриншот

Известная украинская биатлонистка Анастасия Меркушина присоединилась к рядам пограничников, которые вместе с другими силами защищают нашу страну от российского оккупанта.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Сегодня многие известные и публичные лица оставили свою привычную деятельность и стали на защиту Отчизны.

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В строй пограничников стала именитая биатлонистка Анастасия Меркушина, в активе которой звание чемпионки мира и Европы среди юниоров и участие в двух Олимпиадах.

На полях мира в ее честь неоднократно поднимался украинский флаг, теперь пора защищать его, говорит спортсменка".

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Темы: войнаПограничная служба
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