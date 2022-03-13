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Зеленський провідав у лікарні поранених військових

Катерина ТищенкоНеділя, 13 березня 2022, 16:25
Зеленський провідав у лікарні поранених військових
фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених українських військових.

Джерело: відео Офісу президента, пресслужба президента

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Деталі: Зеленський поспілкувався з пораненими військовими. Його супроводжували глава Офісу президента Андрій Єрмак, прессекретар президента Сергій Никифоров та інші.

Військові розповіли, що нещодавно отримали поранення в Гостомелі та під Ірпенем на Київщині. 

Як повідомляє пресслужба президента, до цього медзакладу доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.

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Зеленський нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах.

Президент також поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби закладу та особливі заходи, яких вживають під час війни.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнамедицина
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