Зеленський провідав у лікарні поранених військових
Президент Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених українських військових.
Джерело: відео Офісу президента, пресслужба президента
Деталі: Зеленський поспілкувався з пораненими військовими. Його супроводжували глава Офісу президента Андрій Єрмак, прессекретар президента Сергій Никифоров та інші.
Військові розповіли, що нещодавно отримали поранення в Гостомелі та під Ірпенем на Київщині.
Як повідомляє пресслужба президента, до цього медзакладу доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.
Зеленський нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах.
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Президент також поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби закладу та особливі заходи, яких вживають під час війни.