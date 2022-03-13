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Зеленский навестил в больнице раненых военных

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 16:25
Зеленский навестил в больнице раненых военных
фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых украинских военных.

Источник: видео Офиса президента, пресс-служба президента

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Детали: Зеленский пообщался с ранеными военными. Его сопровождали глава Офиса президента Андрей Ермак, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров и другие.

Военные рассказали, что недавно получили ранения в Гостомеле и под Ирпенем Киевской области.

Как сообщает пресс-служба президента, в это медучреждение доставили военных с повреждениями разной степени тяжести после боев в Киевской области.

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Зеленский наградил военных орденами и медалями за мужество и самоотверженность, а также отметил персонал больницы за образцовую работу в сложных условиях.

Президент также пообщался с руководством госпиталя, спросил о потребностях заведения и особых мерах, предпринимаемых во время войны.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнамедицина
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