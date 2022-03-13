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При авіаційному нальоті на Чернігів збили російський винищувач

Валентина РоманенкоНеділя, 13 березня 2022, 18:05

Українські військові збили російський винищувач, який здійснив авіаналіт на Чернігів.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су.

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Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.

Але яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем".

Теми: Чернігіввійна
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