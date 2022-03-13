При авиационном налете на Чернигов сбит российский истребитель

Украинские военные сбили российский истребитель, совершивший авианалет на Чернигов.

Источник: оперативное командование "Північ"

Дословно: "При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су.

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Подтверждение в качестве фото спустя некоторое время, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно.

Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем".