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Росіяни заполонили McDonald's в Москві в останній день роботи закладу

Мазуренко Альона Неділя, 13 березня 2022, 19:52

В останній день роботи закладу росіяни заполонили московський McDonald's на Пушкінській.

Джерело: підкотрольне Кремлю видання "РИА Новости"

Деталі: Окупанти повідомляють, що McDonald's на Пушкінській у Москві в останній день роботи переповнений.

Він був відкритий 31 січня 1990 і став першим підприємством мережі в Радянському Союзі.

Крім того, у Москві піаніст Лука Затравкін, син художника Нікаса Сафронова, прикував себе кайданками до дверей McDonald's.

Таким чином він влаштував протест проти виходу компанії з російського ринку.

 

Тим часом, у Москві затримували поодиноких громадян, котрі виходили на пікети проти війни з Україною та проти тотальної цензури в РФ. Російські силовики пакували навіть людей із пустими листками бумаги, тих, хто просто проходив повз, тощо.

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Теми: Росіяокупаціявійнасанкції
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