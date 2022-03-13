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Росіяни заполонили McDonald's в Москві в останній день роботи закладу

Альона Мазуренко Неділя, 13 березня 2022, 18:52
Росіяни заполонили McDonald's в Москві в останній день роботи закладу

В останній день роботи закладу росіяни заполонили московський McDonald's на Пушкінській.

Джерело: підкотрольне Кремлю видання "РИА Новости"

Деталі: Окупанти повідомляють, що McDonald's на Пушкінській у Москві в останній день роботи переповнений.

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Він був відкритий 31 січня 1990 і став першим підприємством мережі в Радянському Союзі.

Крім того, у Москві піаніст Лука Затравкін, син художника Нікаса Сафронова, прикував себе кайданками до дверей McDonald's.

Таким чином він влаштував протест проти виходу компанії з російського ринку.

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Тим часом, у Москві затримували поодиноких громадян, котрі виходили на пікети проти війни з Україною та проти тотальної цензури в РФ. Російські силовики пакували навіть людей із пустими листками бумаги, тих, хто просто проходив повз, тощо.

Теми: Росіяокупаціявійнасанкції
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