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Россияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения

Алена МазуренкоВоскресенье, 13 марта 2022, 18:52
Россияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения

В последний день работы заведения россияне заполонили московский McDonald's на Пушкинской.

Источник: подкотрольное Кремлю издание "РИА Новости" 

Детали: McDonald's на Пушкинской в Москве в последний день работы переполнен.

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Он был открыт 31 января 1990 года и стал первым предприятием сети в Советском Союзе.

Кроме того, в Москве пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками к дверям McDonald’s.

Таким образом он устроил протест, против ухода компании с российского рынка.

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Между тем, в Москве задерживали граждан, выходивших на пикеты против войны с Украиной и против тотальной цензуры в РФ. Российские силовики запаковывали даже людей с пустыми листками бумаги, просто проходивших мимо и т.д.

Темы: Росcияоккупациявойнасанкции
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