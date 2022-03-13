Россияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения

В последний день работы заведения россияне заполонили московский McDonald's на Пушкинской.

Источник: подкотрольное Кремлю издание "РИА Новости"

Детали: McDonald's на Пушкинской в Москве в последний день работы переполнен.

Он был открыт 31 января 1990 года и стал первым предприятием сети в Советском Союзе.

Кроме того, в Москве пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками к дверям McDonald’s.

Таким образом он устроил протест, против ухода компании с российского рынка.

Между тем, в Москве задерживали граждан, выходивших на пикеты против войны с Украиной и против тотальной цензуры в РФ. Российские силовики запаковывали даже людей с пустыми листками бумаги, просто проходивших мимо и т.д.