Россияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения
Воскресенье, 13 марта 2022, 18:52
В последний день работы заведения россияне заполонили московский McDonald's на Пушкинской.
Источник: подкотрольное Кремлю издание "РИА Новости"
Детали: McDonald's на Пушкинской в Москве в последний день работы переполнен.
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Он был открыт 31 января 1990 года и стал первым предприятием сети в Советском Союзе.
Кроме того, в Москве пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, приковал себя наручниками к дверям McDonald’s.
Таким образом он устроил протест, против ухода компании с российского рынка.
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Между тем, в Москве задерживали граждан, выходивших на пикеты против войны с Украиной и против тотальной цензуры в РФ. Российские силовики запаковывали даже людей с пустыми листками бумаги, просто проходивших мимо и т.д.