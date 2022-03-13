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Заступниця держсекретаря США: поки складається враження, що Путін хоче знищити Україну

"Європейська правда"Неділя, 13 березня 2022, 20:04
Венді Шерман. Фото: getty images

Заступник державного секретаря США Венді Шерман вважає, що президент РФ Владімір Путін може бути налаштований на знищення України.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу Fox News, пише "Європейська правда".

"Тиск починає мати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності до реальних, серйозних переговорів. Але я маю сказати, поки створюється враження, що Владімір Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами", - сказала Шерман.

За її словами, США зараз мають дві мети. Один із них — підтримувати Україну всіма можливими способами, і Вашингтон уже виділив 1,2 мільярда доларів на допомогу у сфері безпеки.

"А по-друге, чинити величезний тиск на Путіна, щоб він спробував змінити свої розрахунки, покласти край цій війні, домогтися насамперед припинення вогню, отримати гуманітарні коридори та покласти край цьому вторгненню", - додала Шерман.

Нагадаємо, адміністрація Байдена, під тиском з метою розширення арсеналу зброї, яку Україна має в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоб пришвидшити спрямування складніших систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій.

Теми: СШАвійнаПутінРосія
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