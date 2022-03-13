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Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 19:04
Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину
Венди Шерман. Фото: getty images

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, президент РФ Владимир Путин может быть настроен на уничтожение Украины.

Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News, пишет "Европейская правда".

"Давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам. Но я должна сказать, пока создается впечатление, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", - сказала Шерман.

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По ее словам, у США сейчас есть цели. Один из них — поддерживать Украину всеми возможными способами, и Вашингтон уже выделил 1,2 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.

"А во-вторых, оказать огромное давление на Владимира Путина, чтобы он попытался изменить свои расчеты, положить конец этой войне, добиться в первую очередь прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и положить конец этому вторжению", - добавила Шерман.

Напомним, администрация Байдена, под давлением для расширения арсенала оружия, которое Украина имеет в конфликте с Россией, работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить отправку более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий.

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Темы: СШАвойнаПутинРосcия
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