Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ
Президент Володимир Зеленський закликав виробників програмного забезпечення Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії.
Джерело: Зеленський у Twitter
Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. @Microsoft, @Oracle, @SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну!Реклама:— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022
Дослівно: "Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок.
Microsoft, Oracle, SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну!".
Довідка: Microsoft Corporation — найбільша у світі компанія-виробник програмного забезпечення з американським корінням, має 124 тис. працівників у 102 країнах.
Oracle — американська корпорація, найбільший у світі розробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання.
SAP SE — німецька корпорація, найбільший розробник корпоративного програмного забезпечення в Європі і четвертий за величиною розробник корпоративного програмного забезпечення у світі з 2009 року.