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Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 13 березня 2022, 19:36
Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав виробників програмного забезпечення Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок.

Microsoft, Oracle, SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну!".

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Довідка: Microsoft Corporation — найбільша у світі компанія-виробник програмного забезпечення з американським корінням, має 124 тис. працівників у 102 країнах.

Oracle — американська корпорація, найбільший у світі розробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання.

SAP SE — німецька корпорація, найбільший розробник корпоративного програмного забезпечення в Європі і четвертий за величиною розробник корпоративного програмного забезпечення у світі з 2009 року.

Теми: ЗеленськийРосіябізнес
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