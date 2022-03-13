Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ

Президент Владимир Зеленский призвал производителей программного обеспечения Microsoft, Oracle и SAP перестать поддерживать свои продукты в России.

Источник: Зеленский в Twitter

Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. @Microsoft, @Oracle, @SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну! Реклама: March 13, 2022

Дословно: "Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого русского агрессора в убийстве украинских детей и женщин.

Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну!".

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Справка: Microsoft Corporation — крупнейшая в мире компания-производитель программного обеспечения с американскими корнями, имеет 124 тыс. работников в 102 странах.

Oracle – американская корпорация, крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

SAP SE – немецкая корпорация, крупнейший разработчик корпоративного программного обеспечения в Европе и четвертый по величине разработчик корпоративного программного обеспечения в мире с 2009 года.