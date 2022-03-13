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У Байдена знову відкинули заклик закрити небо над Україною

Світлана КізіловаНеділя, 13 березня 2022, 20:59

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон забезпечує Україну протиповітряними системами та протитанковою зброєю, водночас відкинув заклики представників республіканської партії США закрити небо над Україною.

Джерело: CNN, The Guardian

Деталі: Салліван сказав у неділю, 13 березня, що Сполучені Штати зосереджені на наданні Києву протиповітряних систем, які допоможуть українцям досягти прогресу у бойових діях проти російських загарбників. Про які саме системи мова, він не уточнив.

Варто зауважити, що і США, і Україна намагаються не афішувати свою співпрацю у питанні передачі озброєнь, аби не давати Росії даних про реальній стан справ.

При цьому старший сенатор-республіканець Роб Портман у неділю закликав США і НАТО "закрити небо" над Україною, він зробив це після того, як російські війська вдарили бомбами по логістичному центру і тренувальній базі Яворівського полігону поблизу кордону України з Польщею.

Американська розвідувальна спільнота оцінила, що будь-яка спроба закрити небо над Україною "загрожує ескалацією конфлікту". США також відхилили пропозицію Польщі про постачання літаків Україні через американську авіабазу в Німеччині.

"…Ми чули безпосередньо від українців, що вони дуже хочуть (літаки МіГ – УП). Вони хочуть мати можливість краще контролювати небо, щоб дати їм шанс битися. Тому я не розумію, чому ми цього не робимо", - наголосив Портман.

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Водночас сенатор привітав вказівку радника президента США Салліва нанадати Україні зенітні системи.

Пряма мова Саллівана: "Ми налаштовані рішуче, а українці, у свою чергу, готові забезпечувати перекидання протитанкових та протиповітряних озброєнь, боєприпасів та інших видів збройної допомоги прямо на фронт, щоб там зупиняти за їх допомогою просування Росії вперед".

Теми: СШАБайденРосіязброя
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