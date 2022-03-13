У Байдена снова отвергли призыв закрыть небо над Украиной

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон уже обеспечивает Украину противовоздушными системами и противотанковым оружием, и отверг призывы представителей республиканской партии США закрыть небо над Украиной.

Источник: CNN, The Guardian

Детали: Салливан сказал в воскресенье, 13 марта, что Соединенные Штаты сосредоточены на предоставлении Киеву противовоздушных систем, которые помогут украинцам достичь прогресса в боевых действиях против российских захватчиков. О каких именно системах речь, он не уточнил.

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Следует отметить, что и США, и Украина стараются не афишировать свое сотрудничество в вопросе передачи вооружений, чтобы не предоставлять России данные о реальном положении дел.

При этом старший сенатор-республиканец Роб Портман в воскресенье призвал США и НАТО "закрыть небо" над Украиной, он сделал это после того, как российские войска ударили бомбами по логистическому центру и тренировочной базе Яворивского полигона вблизи границы Украины с Польшей.

Американское разведывательное сообщество оценило, что любая попытка закрыть небо над Украиной "чревата эскалацией конфликта". США также отклонили предложение Польши о поставках самолетов Украине с американской авиабазы ​​в Германии.

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"…Мы слышали непосредственно от украинцев, что они очень хотят (самолеты МиГ – УП). Они хотят иметь возможность лучше контролировать небо, чтобы дать им шанс сразиться. Поэтому я не понимаю, почему мы этого не делаем", – подчеркнул Портман.

В то же время сенатор приветствовал указание советника президента США Саллива предоставить Украине зенитные системы.

Прямая речь Салливана: "Мы настроены решительно, а украинцы, в свою очередь, готовы обеспечивать переброску противотанковых и противовоздушных вооружений, боеприпасов и других видов вооруженной помощи прямо на фронт, чтобы там останавливать с их помощью продвижение России вперед".