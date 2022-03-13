НАТО слід розглянути всі варіанти усунення Путіна, включно з убивством - британський полковник

Полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані, заявив, що НАТО має розглянути всі варіанти відсторонення від влади Владіміра Путіна, включаючи його вбивство.

Кемпа цитує британський таблоїд The Mirror, пише "Європейська правда".

Кемп вважає, що російському президентові слід щонайменше висунути звинувачення у воєнних злочинах.

"Найкраще було б, якби Путіна повалили, заарештували і судили або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді. Але ці варіанти навряд чи коли-небудь відбудуться", - сказав він.

Відставний офіцер зазначив, що, хоча вбивство може бути неприйнятним для багатьох людей, воно також може бути єдиним способом покласти край війні та запобігти майбутнім конфліктам.

"Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він уже вбив в Україні та в інших місцях, і може вбити в майбутньому.

Він "верховний головнокомандувач" російських військ, який наказав розпочати незаконну агресивну війну та є законною мішенню", - зазначив Річард Кемп.

Він додав, що британський уряд планував убивство Адольфа Гітлера під час Другої світової війни, і якби він був усунений, а не умиротворений наприкінці 1930-х років, не сталося б конфлікту, внаслідок якого загинуло 70 мільйонів людей.

"Усама бен Ладен, глава "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді та командувач Республіканської гвардії Ірану Касем Сулеймані – всі вони становили пряму загрозу Заходу. Усіх їх було вбито, щоб протистояти цим загрозам. Путін становить постійну та смертельну загрозу, яка залишиться, доки він перебуває при владі.

Нашим пріоритетом має бути допомога у його усуненні. Якщо на путінських олігархів буде достатній тиск, це може призвести до двірцевого перевороту", - сказав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що "усунення" Путіна саме по собі здатне зупинити напад Росії на Україну, однак це не відновить безпекову систему.

Україна між тим почала підготовку до міжнародного суду подібного до Нюрнберзького трибуналу над фашизмом. Деталі у статті: Трибунал не тільки для Путіна: як реально покарати еліту РФ за агресію проти України.