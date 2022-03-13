НАТО следует рассмотреть все варианты устранения Путина, включая убийство - британский полковник

Полковник Ричард Кэмп, командовавший британскими войсками в Афганистане, заявил, что НАТО должен рассмотреть все варианты отстранения от власти Владимира Путина, включая его убийство.

Кэмпа цитирует британский таблоид The ​​Mirror, пишет "Европейская правда".

Кемп считает, что российскому президенту следует, по меньшей мере, предъявить обвинения в военных преступлениях.

"Лучше всего было бы, если бы Путина свергли, арестовали и судили либо в России, либо в Международном уголовном суде. Но эти варианты вряд ли когда-нибудь состоятся", - сказал он.

Отставной офицер отметил, что, хотя убийство может быть неприемлемым для многих людей, оно также может быть единственным способом положить конец войне и предотвратить будущие конфликты.

"Если бы дело дошло до убийства, это могло бы быть неприятным для многих, но его жизнь не имеет большей ценности, чем жизнь тысяч людей, которых он уже убил в Украине и в других местах, и может убить в будущем".

Он "верховный главнокомандующий" российских войск, который приказал приступить к незаконной агрессивной войне и является законной мишенью", - отметил Ричард Кемп.

Он добавил, что британское правительство планировало убийство Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны, и если бы он был устранен, а не умиротворен в конце 1930-х годов, не произошло бы конфликта, в результате которого погибло 70 миллионов человек.

"Усама бен Ладен, глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и командующий Республиканской гвардией Ирана Касем Сулеймани – все они представляли прямую угрозу Западу. Все они были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин представляет постоянную и смертельную угрозу, которая останется, пока он находится у власти.

Нашим приоритетом должна быть помощь в его устранении. Если на путинских олигархов будет достаточно давление, это может привести к дворцовому перевороту", - сказал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "устранение" Путина само по себе способно остановить нападение России на Украину, однако это не восстановит систему безопасности.

Украина между тем начала подготовку к международному суду подобного Нюрнбезскому трибуналу над фашизмом. Подробности в статье: Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины.