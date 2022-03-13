Російські окупанти знищили 7 лікарень і пошкодили 104, є вбиті медики

Російські війська з початку повномасштабної війни в Україні знищили сім лікарень, які не підлягають відновленню, і пошкодили 104. Внаслідок обстрілів загинули шестеро медичних працівників.

Джерело: Укрінформ з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Окупанти знищили на території України вже 7 лікарень, які не підлягають відновленню. В тих містах ми повинні будемо будувати нові лікарні. 104 заклади охорони здоров’я пошкоджені, але їх можна ще відновити, деякі ми вже відновили оперативно після обстрілів. 34 машини екстреної медичної допомоги обстріляні, більшість з них виведена з ладу.

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6 медичних працівників убито, 12 тяжко поранено, є ще з легкими пораненнями".

Деталі: Водночас він зазначив, що, незважаючи на втрати, можливість отримати медичну допомогу в Україні є, заклади охорони здоров’я працюють. Але з суб’єктивних і об’єктивних причин ситуація змінилась.

"Медична сфера перелаштувалась і стала на рейки військової медицини. Зовсім інакше все працює. Пріоритет постачання ліків сьогодні надається закладам охорони здоров’я, які знаходяться на передовій, які приймають поранених, травмованих, після обвалів будинків з політравмами", - додав Ляшко.