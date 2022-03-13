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Российские оккупанты уничтожили 7 больниц и повредили 104, есть убитые медики

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 марта 2022, 20:40

Российские войска с начала полномасштабной войны против Украины уничтожили семь больниц, не подлежащих восстановлению, и повредили 104. В результате обстрелов погибли шесть медицинских работников.

Источник: Укринформ со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "Оккупанты уничтожили на территории Украины уже 7 больниц, не подлежащих восстановлению. В этих городах мы должны будем построить новые больницы. 104 медучреждения повреждены, но их можно еще восстановить, некоторые мы уже восстановили оперативно после обстрелов. 34 машины экстренной медицинской помощи обстреляны, большинство из них выведено из строя.

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6 медицинских работников убиты, 12 тяжело ранены, есть еще с легкими ранениями".

Детали: В то же время он отметил, что, несмотря на потери, возможность получить медицинскую помощь в Украине есть, учреждения здравоохранения работают. Но по субъективным и объективным причинам ситуация изменилась.

"Медицинская сфера перестроилась и стала на рельсы военной медицины. Совершенно иначе все работает. Приоритет снабжения лекарствами сегодня предоставляется учреждениям здравоохранения, которые находятся на передовой, которые принимают раненых, травмированных, после обвалов домов с политравмами", - добавил Ляшко.

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Темы: войнаМинздрав
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