У Харкові важка артилерія окупантів гатить по житлових кварталах
Неділя, 13 березня 2022, 21:41
Очевидці в Харкові повідомляють про звуки, схожі на залпи реактивних систем вогню, і вибухи на Салтівці і Нових Будинках.
Джерело: очевидці з місця подій, Суспільне Харків
Деталі: На відеозаписах, які поширюють очевидці зі соцмереж, на горизонті видно яскраві спалахи й повторювані черги залпів РСЗВ.
Попередження! На відео обсценна лексика.
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