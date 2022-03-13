У Харкові важка артилерія окупантів гатить по житлових кварталах

Очевидці в Харкові повідомляють про звуки, схожі на залпи реактивних систем вогню, і вибухи на Салтівці і Нових Будинках.

Джерело: очевидці з місця подій, Суспільне Харків

Деталі: На відеозаписах, які поширюють очевидці зі соцмереж, на горизонті видно яскраві спалахи й повторювані черги залпів РСЗВ.

Попередження! На відео обсценна лексика.