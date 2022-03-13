В Харькове тяжелая артиллерия оккупантов лупит по жилым кварталам
Воскресенье, 13 марта 2022, 21:41
Очевидцы в Харькове сообщают о звуках, похожих на залпы реактивных систем огня, и взрывах на Салтовке и Новых Домах.
Источник: очевидцы с места событий, Суспільне Харків
Детали: На видеозаписях, распространяемых очевидцами из соцсетей, на горизонте видны яркие вспышки и повторяющиеся очереди залпов РСЗО.
Предупреждение! На видео обсценная лексика.
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