В Харькове тяжелая артиллерия оккупантов лупит по жилым кварталам

Очевидцы в Харькове сообщают о звуках, похожих на залпы реактивных систем огня, и взрывах на Салтовке и Новых Домах.

Источник: очевидцы с места событий, Суспільне Харків

Детали: На видеозаписях, распространяемых очевидцами из соцсетей, на горизонте видны яркие вспышки и повторяющиеся очереди залпов РСЗО.

Предупреждение! На видео обсценная лексика.