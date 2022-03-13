У Медведчука знайшли "золотий" вагон

У нардепа-втікача і кума російського президента Віктора Медведчука виявили "золотий" вагон-ресторан із купою коштовних елементів типу позолоченої вбиральні, самовару, тощо.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Для вагона на подвір’ї у Медведчука побудували залізничний перон.

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Українські дизайнери сконструювали для нього вагон в стилі компанії "Pullman", яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони.

Такі вагони-ресторани "Pullman" були популярними у минулому столітті, коли заможні європейці подорожували залізницею. Справжні вагони цієї компанії коштують до $2,5 мільйонів доларів.

Повідомляється, що у потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка.

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У барі кілька склянок із позолоченим гербом Російської Федерації. Такі склянки виробляє російський "Кубачінський комбінат", вони коштують по п’ять тисяч гривень за штуку.

Також у вагоні помітили настільну лампу від французького бренду Bronze D’Art Français, модель називається "Наполеон lll". Ніжка зроблена із зеленого мармуру, а оздоблення виконано із чистого золота. Лампа коштує більше 100 тисяч гривень, але це ціна без абажура.

Кавомашина у вагоні Медведчука від італійського бренду Elektra. Базова модель коштує від 220 тисяч гривень, але ця кавоварка з додатковим оздобленням.

У вагоні меблі оздоблені оксамитом та іншими дорогими тканинами, а світильники вмикаються від натискання на сенсорні кнопки. Над головою — вітражі.

У кутку вагона стоїть щось схоже на російський самовар. Деякі елементи виглядають як позолота.

Біля самовару — вхід у розкішне віп-купе.

В туалеті також багато золотих елементів — на унітазі, на кнопках для зливу води, на шлангу для біде.

На кухні шафи та полиці заставлені столовими наборами від люксового французького бренду Cristofle Paris. Лише скриня для зберігання срібних виделок, ложок та ножів коштує 14 тисяч гривень.

Кожна срібна вилка та ложка цього бренду коштує від 3 до 9 тисяч гривень. У кухонних шафах ми побачили десятки коробок зі срібними наборами столових приладів від цього бренду.

Журналістам вдалося знайти чоловіка, який був долучений до створення цього вагону-ресторану. За його словами, це не справжній вагон "Pullman", а майже ідентична копія.

Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко на минулий день народження — 7 серпня 2021 року.

За його словами, під вагоном побудували велику кухню та комори для зберігання продуктів, чоловік на власні очі бачив, як туди спускали кухонне обладнання.

На вагоні є кілька залізних емблем "Compagnie Internationale des Wagons-Lits", які встановлювали на вагони "Pullman". Оригінальна деталь цієї емблеми на Ebay — вона коштує майже два мільйони гривень.