У Медведчука нашли "золотой" вагон

У беглого нардепа и кума российского президента Виктора Медведчука обнаружили "золотой" вагон-ресторан с кучей драгоценных элементов типа позолоченного туалета, самовара, и тому подобное.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Для вагона во дворе у Медведчука построили железнодорожный перрон.

Украинские дизайнеры сконструировали для него вагон в стиле компании "Pullman", производящей люксовые автомобили и железнодорожные вагоны.

Такие вагоны-рестораны "Pullman" были популярны в прошлом веке, когда состоятельные европейцы путешествовали по железной дороге. Настоящие вагоны этой компании стоят до $2,5 миллионов долларов.

Сообщается, что в поезде есть основной зал для около 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. У входа стоит барная стойка.

В баре несколько стаканов с золоченым гербом Российской Федерации. Такие стаканы производит российский "Кубачинский комбинат", они стоят по 5 тысяч гривен за штуку.

Также в вагоне была замечена настольная лампа от французского бренда Bronze D’Art Français, модель называется "Наполеон lll". Ножка сделана из зеленого мрамора, а украшение выполнено из чистого золота. Лампа стоит более 100 тысяч гривен, но это цена без абажура.

Кофемашина в вагоне Медведчука от итальянского бренда Elektra. Базовая модель стоит от 220 тысяч гривен, но эта кофеварка с дополнительной отделкой.

В вагоне мебель украшена бархатом и другими дорогими тканями, а светильники включаются от нажатия на сенсорные кнопки. Над головой – витражи.

В углу вагона стоит нечто похожее на русский самовар. Некоторые элементы выглядят как позолота.

У самовара – вход в роскошное вип-купе.

В туалете также много золотых элементов – на унитазе, на кнопках для слива воды, на шланге для биде.

На кухне шкафы и полки заставлены столовыми наборами от французского люксового бренда Cristofle Paris. Только сундук для хранения серебряных вилок, ложек и ножей стоит 14 тысяч гривен.

Каждая серебряная вилка и ложка этого бренда стоит от 3 до 9 тысяч гривен. В кухонных шкафах мы увидели десятки коробок с серебряными наборами столовых устройств от этого бренда.

Журналистам удалось найти мужчину, который был присоединен к созданию этого вагона-ресторана. По его словам, это не настоящий вагон Pullman, а почти идентичная копия.

Этот вагон Медведчуку подарила его жена Оксана Марченко на прошлый день рождения – 7 августа 2021 года.

По его словам, под вагоном построили большую кухню и кладовые для хранения продуктов, мужчина видел, как туда спускали кухонное оборудование.

На вагоне есть несколько железных эмблем "Compagnie Internationale des Wagons-Lits", устанавливаемых на вагоны "Pullman". Оригинальная деталь этой эмблемы на Ebay — она стоит почти два миллиона гривен.