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Із 14 запланованих на неділю гуманітарних коридорів спрацювали лише 9

Світлана КізіловаНеділя, 13 березня 2022, 22:54

Віце-прем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 13 березня розповіла про те, скількох людей вдалося евакуювати протягом дня.

Джерело: відео у Telegram Офісу президента

Деталі: Вона констатувала, що Маріуполь зазнає безперервних обстрілів і гуманітарний вантаж залишився заблокованим у Бердянську – на півдорозі до міста. "Ми відновимо спробу доїхати, прорватися до рідного нам Маріуполя завтра вранці", - пообіцяла Верещук.

За її словами, для міст Попасна, Щастя та селища Гірське евакуація не відбулася через обстріли з боку російських окупантів.

Місто Пологи Запорізької області – коридор було заблоковано через постійні обстріли.

З місто Бородянка з третьої спроби відкриття коридору вдалося врятувати 600 людей і довезти до Житомира. Місто Буча - евакуйовано 600 людей.

Із Київської області вдалося евакуювати 3950 осіб, на Луганщині врятовано 1600 осіб.

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Пряма мова: "Усього з-під постійних обстрілів вдалося вивезти понад 5500 людей".

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