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"Укрзалізниця" готова націоналізувати "золотий" вагон Медведчука

Мазуренко Альона Неділя, 13 березня 2022, 23:01
фото: Слідство.Інфо

"Укрзалізниця" готова націоналізувати "золотий" вагон нардепа-втікача та кума президента Росії Віктора Медведчука.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука й задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих…

Наразі всі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних пасажирів та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим".

Деталі: Спочатку, в УЗ стверджують, що вагон потребуватиме техогляду, який там готові провести в стислі терміни.

В "Укрзалізниці" зазначають, що компанія має багато питань до інтер’єру: "Тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи".

Передісторія: 

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  • У нардепа-втікача Віктора Медведчука виявили "золотий" вагон-ресторан із купою коштовних елементів типу позолоченої вбиральні, самовару, тощо.
  • Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко.
  • Вагон ідентична копія коштовних вагонів "Pullman", але не оригінал. 
  • Всередині "подарунка" позолота, дороге оздоблення, коштовний посуд, тощо. 

Теми: УкрзалізницяМедведчук
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