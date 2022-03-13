"Укрзалізниця" готова націоналізувати "золотий" вагон Медведчука
"Укрзалізниця" готова націоналізувати "золотий" вагон нардепа-втікача та кума президента Росії Віктора Медведчука.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Дослівно: "Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука й задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих…
Наразі всі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних пасажирів та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим".
Деталі: Спочатку, в УЗ стверджують, що вагон потребуватиме техогляду, який там готові провести в стислі терміни.
В "Укрзалізниці" зазначають, що компанія має багато питань до інтер’єру: "Тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи".
Передісторія:
- У нардепа-втікача Віктора Медведчука виявили "золотий" вагон-ресторан із купою коштовних елементів типу позолоченої вбиральні, самовару, тощо.
- Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко.
- Вагон ідентична копія коштовних вагонів "Pullman", але не оригінал.
- Всередині "подарунка" позолота, дороге оздоблення, коштовний посуд, тощо.