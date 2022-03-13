"Укрзалізниця" готова націоналізувати "золотий" вагон Медведчука

"Укрзалізниця" готова націоналізувати "золотий" вагон нардепа-втікача та кума президента Росії Віктора Медведчука.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука й задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих…

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Наразі всі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації населення, зокрема маломобільних пасажирів та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим".

Деталі: Спочатку, в УЗ стверджують, що вагон потребуватиме техогляду, який там готові провести в стислі терміни.

В "Укрзалізниці" зазначають, що компанія має багато питань до інтер’єру: "Тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи".

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