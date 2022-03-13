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"Укрзализныця" готова национализировать "золотой" вагон Медведчука

Алена МазуренкоВоскресенье, 13 марта 2022, 22:01
Укрзализныця готова национализировать золотой вагон Медведчука
фото: Слідство.Інфо

"Укрзализныця" готова национализировать "золотой" вагон беглого нардепа и кума президента России Виктора Медведчука.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "Укрзализныця готова национализировать вагон Медведчука и задействовать его для перевозки детей и послеоперационных больных…

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Сейчас все салоны-вагоны Укрзализныци задействованы для эвакуации населения, в частности, маломобильных пассажиров и детей, поэтому еще один вагон не будет лишним".

Детали: Сначала, в УЗ утверждают, что вагон будет нуждаться в техосмотре, который там готовы провести в сжатые сроки.

В "Укрзализныце" отмечают, что у компании много вопросов к интерьеру: "Поэтому к этому вагону будут допускаться исключительно пассажиры с проверено устойчивой психикой, а с проводниками после рейса будут работать психологи".

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Предыстория:

  • У беглого нардепа Виктора Медведчука обнаружили "золотой" вагон-ресторан с кучей драгоценных элементов типа позолоченного туалета, самовара, и тому подобное.
  • Этот вагон Медведчуку подарила его супруга Оксана Марченко.
  • Вагон идентичная копия ценных вагонов "Pullman", но не оригинал.
  • Внутри "подарка" позолота, дорогостоящая отделка, ценная посуда и т.д.

Темы: УкрзализныцяМедведчук
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