"Укрзализныця" готова национализировать "золотой" вагон Медведчука
"Укрзализныця" готова национализировать "золотой" вагон беглого нардепа и кума президента России Виктора Медведчука.
Источник: пресс-служба "Укрзализныци"
Дословно: "Укрзализныця готова национализировать вагон Медведчука и задействовать его для перевозки детей и послеоперационных больных…
Сейчас все салоны-вагоны Укрзализныци задействованы для эвакуации населения, в частности, маломобильных пассажиров и детей, поэтому еще один вагон не будет лишним".
Детали: Сначала, в УЗ утверждают, что вагон будет нуждаться в техосмотре, который там готовы провести в сжатые сроки.
В "Укрзализныце" отмечают, что у компании много вопросов к интерьеру: "Поэтому к этому вагону будут допускаться исключительно пассажиры с проверено устойчивой психикой, а с проводниками после рейса будут работать психологи".
Предыстория:
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- У беглого нардепа Виктора Медведчука обнаружили "золотой" вагон-ресторан с кучей драгоценных элементов типа позолоченного туалета, самовара, и тому подобное.
- Этот вагон Медведчуку подарила его супруга Оксана Марченко.
- Вагон идентичная копия ценных вагонов "Pullman", но не оригинал.
- Внутри "подарка" позолота, дорогостоящая отделка, ценная посуда и т.д.