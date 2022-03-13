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Закрийте наше небо, бо російські ракети впадуть на територію НАТО – Зеленський

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 23:22
Закрийте наше небо, бо російські ракети впадуть на територію НАТО – Зеленський
Зеленський, скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський нагадав про обстріли України 13 березня і вчергове закликав НАТО закрити небо над Україною.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Початок сьогоднішнього дня був чорним. Російські ракети та авіабомби знову били по нашій державі – від сходу до заходу.

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30 ракет на одну тільки Львівську область.

Унаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинули 35 людей, ще 134 людини отримали поранення.

Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. І всього лише за 20 кілометрів звідти – кордони НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. Ми мали рацію.

Я говорив протягом довгого часу: "Північний потік" – це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно.

І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО".

Теми: ЗеленськийвійнаНАТО
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