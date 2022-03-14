Закрийте наше небо, бо російські ракети впадуть на територію НАТО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський нагадав про обстріли України 13 березня і вчергове закликав НАТО закрити небо над Україною.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Початок сьогоднішнього дня був чорним. Російські ракети та авіабомби знову били по нашій державі – від сходу до заходу.

30 ракет на одну тільки Львівську область.

Унаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинули 35 людей, ще 134 людини отримали поранення.

Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. І всього лише за 20 кілометрів звідти – кордони НАТО.

Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. Ми мали рацію.

Я говорив протягом довгого часу: "Північний потік" – це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно.

І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО".