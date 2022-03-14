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Закройте наше небо, потому что российские ракеты упадут на территорию НАТО – Зеленский

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 марта 2022, 00:22
Зеленский, скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил об обстрелах Украины 13 марта и в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Начало сегодняшнего дня было черным. Российские ракеты и авиабомбы снова били по нашему государству – с востока на запад.

30 ракет на одну только Львовскую область.

В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения.

Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории Российской Федерации. И всего в 20 километрах оттуда – границы НАТО.

В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО: если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной. Мы были правы.

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Я говорил долгое время: "Северный поток" – это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно.

И сейчас я повторяю снова: если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, дома граждан стран НАТО".

Темы: ЗеленскийвойнаНАТО
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