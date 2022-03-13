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Зеленський про переговори з РФ: щодня працюємо для зустрічі з Путіним

Альона Мазуренко Неділя, 13 березня 2022, 23:27
Зеленський про переговори з РФ: щодня працюємо для зустрічі з Путіним
Володимир Зеленський, ФОТО: GETTY

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація щодня веде перемовини із російською стороною, щоб забезпечити зустріч президентів України та Росії.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Щодо переговорів з Російською Федерацією.

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Щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди.

Зрозуміло, що це складна історія. Тяжкий шлях. Але шлях потрібний. І наша мета – щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі, Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру і для безпеки.

Щоб ми мали гарантії – нормальні, дієві. Не як за "Будапештом" і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це – гарантії. Говорити потрібно".

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Деталі: Крім того, за словами Зеленського, Україна відчуває підтримку цих країн іноземних партнерів.

Теми: ЗеленськийРосіяПутінвійна
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