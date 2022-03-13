Зеленский о переговорах с РФ: ежедневно работаем для встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация ежедневно ведет переговоры с российской стороной, чтобы обеспечить встречу президентов Украины и России.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "О переговорах с Российской Федерацией.

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Каждый день в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди.

Понятно, что это трудная история. Трудный путь. Но путь нужен. И наша цель – чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе, Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира и безопасности.

Чтобы у нас были гарантии – нормальные, действенные. Не как за "Будапештом" и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это гарантии. Говорить нужно".

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Детали: Кроме того, по словам Зеленского, Украина ощущает поддержку этих стран иностранных партнеров.